Canlı anlatım: Çekya\'da ilk gol geldi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu ilk maçında Çekya ekibi Hradec Kralove ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

İLK 11'LER

Hradec Kralove: Zadrazil, Cihak, Uhrincat, Van Buren, Dancak, Darida, Mihalik, Sloncik, Cech, Horak, Kucera.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Ouattara, Salih, Cerny, Orkun, Olaitan, İlhan, Oh.

CANLI ANLATIM:

90' Mücadelenin sonuna 3 dakika ilave edildi.

88' David Ludvicek'in sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortayı arka direkte Murillo karşıladı ve kornere gönderdi.

87' Valenta, ceza yayı sağından bir kez daha kaleyi yokladı. Meşin yuvarlak bir kez daha Nübel'de kaldı.

84' Valenta'nın ceza yayından sağ ayak içiyle vurduğu şutta top, kaleci Nübel'de kaldı.

83' Hyeon-Gyu Oh, hakemi aldatmaya yönelik hareketten dolayı sarı kart gördü.

81' Savunma arkasına sarkan Ndidi sağ kanattan ortayı yaptı, savunmadan seken top kaleci Zadrazil'i geçti, kale sahasında bulunan Semih Kılıçsoy'un kafa vuruşunda top ağlara gitti.

80' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL! Semih oyuna girdi, golünü attı. Öne geçiyoruz!

79' Frantisek Cech'in sol kanattan içeriye çevirdiği topa Ludvicek bekletmeden vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak dışarı gitti.

76' Beşiktaş'ta Cerny, Orkun ve İlhan'ın yerleine Ndidi, Rıdvan ile Semih Kılıçsoy oyuna dahil oldu.

74' Hradec Kraloveli oyuncular Beşiktaş yarı alanında kısa paslar yapıyor...

72' Ouattra, Abdullahi Umar'a yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

71' KIRMIZI KART! Beşiktaş'ta Kassoum Ouattara, 71. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

70' NUBEL'DEN ÜST ÜSTE KURTARIŞLAR! Hradec Kralove'de sol kanattan ceza sahasına açılan ortada arka tarafta Abdullahi Umar şutunu çekti Nübel çıkardı. Ceza yayından çekilen şuta da bir kez daha Nübel müdahale etti ve kornere gönderdi.

68' TEHLİKELİ ATAK! Hradec Kralove'nin savunmada yaptığı hata sonrası Cerny araya girerek topu kazandı. Ceza sahasında bulunan Oh'a yerden pasını vermek istedi ancak top, kaleci Zadrazil'de kaldı.

65' Kassoum Ouattara, rakibine yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

64' BİR ŞUT! Cerny, sağ kanattan topu içeri çekerek sol ayak içiyle kaleyi yokladı. Top, kaleci Zadrazil'de kaldı.

62' Karşılaşmanın bu dakikasında Hradec Kralove %37-%63 Beşiktaş topa hakim.

59' Hradec Kralove'de Samuel Dancak ve Mick van Buren'in yerlerine Matej Valenta ile Abdullahi Umar oyuna dahil oldu.

58' Beşiktaş atağında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Oh sağ ayağıyla vuruşunu yapmak isterken savunma topa ayak koydu.

54' BİR ŞUT! Cerny, sağ kanattan ceza yayına yerden çevirdi. Orkun Kökçü'nün sağ ayak içiyle denemesinde kaleci Zadrazil, topu kornere çeldi.

53' İlhan Fakılı'nın sol kanattan ceza sahasına çevirdiği topu Hradec Kralove savunması karşıladı ve kornere gönderdi. Beşiktaş, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

51' Beşiktaşlı oyuncular rakip yarı alanda kısa paslar yaparak Hradec Kralove savunmasında boşluk arıyor...

48' YAN AĞLARDA! Ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Orkun sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, kaleci topu çıkardı. Ardından kale sahası içi sağ çaprazından Cerny vurdu, top yan ağlarda kaldı. Bu arada pozisyonun tamamlanmasının ardından ofsayt bayrağı kaldırıldı.

46' İkinci yarı başladı.

DEVRE: Hradec Kralove 0-0 Beşiktaş

44' ÇİZGİDE MÜDAHALE! Ceza sahası içi sol çaprazında bulunan Horak sağ kanattan yerden çevrilen topa gelişine vurdu, savunmada Emirhan topu çizgiden çıkardı.

43' Hradec Kralove'de sakatlık yaşayıp maça devam edemeyen Kucera'nın yerine Ludvicek oyuna dahil oldu.

41' DİREKTEN DIŞARIYA! Hyeon-Gyu Oh, ceza yayından ayağının üstüyle sert bir şut çekti. Meşin yuvarlak üst direkten dışarı çıktı.

39' BİR ŞUT! Orkun Kökçü, ceza yayından sağ ayak içiyle şutunu çekti. Top, kalenin yanından dışarı çıktı.

37' Vaclav Cerny, Vladimir Darida'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

35' Mücadelenin bu dakikasında Hradec Kralove %38- %62 Beşiktaş topa hakim.

32' Kullanılan köşe vuruşunda Nübel, topu çift yumrukla uzaklaştırdı.

31' Mick van Buren'in sağ kanattan çizgiye inip açtı ortayı savunmada Ouattara karşıladı. Hradec Kralove sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

29' Jakub Uhrincat, orta alanda Oh'u formasından çekti. Pozisyonun ardından Uhrincat sarı kart gördü.

28' Jakub Kucera'nın sağ kanattan içeriye çevirdiği topu savunmada Emirhan Topçu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

24' İlhan Fakılı, sol kanattan bir kez daha ceza sahasına girerek sağ ayak içiyle şutunu çekti. Top, kaleci Adam Zadrazil'de kaldı.

23' Jakub Uhrincat, ceza yayı üzerinden şutunu çekti. Meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya gitti.

21' Hradec Kralove savunması, Beşiktaş yarı alanında kısa paslar yapıyor...

20' Mücadelede ilk yirmi dakikalık bölümü geride bıraktık.

18' Beşiktaş, Hradec Kralove yarı alanında kısa paslar yapıyor...

17' TEHLİKELİ GELDİK! Cerny, sağ kanatta yaptığı baskıyla topu kazandı ve pasını Olaitan'a aktardı. Olaitan'ın ceza sahasına çevirdiği topa Oh dokundu, ancak meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı.

16' Orkun Kökçü'nün kullandığı köşe vuruşunda Murillo'nun kafa vuruşu kalenin üstünden dışarı gitti.

15' TEHLİKELİ ATAK! İlhan Fakılı, sol kanattan ceza sahasına girerek sağ ayak içiyle şutunu çekti. Kralove savunmasına çarpan top dışarı gitti. Beşiktaş, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

14' Mücadelenin bu dakikasında Hradec Kralove %29 - %71 Beşiktaş topa hakim.

12' Tom Sloncik, yay gerisinden sağ ayak içiyle kaleyi yokladı. Meşin yuvarlak dışarı gitti. Beşiktaş, kale vuruşu kullanacak.

11' Beşiktaşlı oyuncular rakip yarı alanda kısa paslar yaparak Hradec Kralove savumasında boşluk arıyor...

9' ÖNEMLİ POZİYON! Orkun Kökçü, orta alandan taşıdığı topu sol kanatta koşu yapan İlhan Fakılı'ya aktardı. İlhan, ceza sahasına derinlemesine bir pas vermek istedi ancak savunmada Frantisek Cech araya girerek topu dışarı gönderdi. Beşiktaş, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

8' Vladimir Darida, orta alanın sol tarafında İlhan Fakılı'ya faul yaptı.

7' TEHLİKELİ GELDİK! Salih Özcan'ın sağ kanattan açtığı ortaya Oh, estetik bir vuruş denedi. Meşin yuvarlak dışarı çıktı.

6' Jakub Kucera, sağ kanattan çizgiye inerek ceza sahasına yerden çevirdi. Nübel, topa müdahale ederek tehlikeyi önledi.

5' Samuel Dancak, orta alanda Olaitan'a faul yaptı. Beşiktaş, serbest vuruş kullanacak.

4' Sol kanatta topla buluşan İlhan Fakılı, içeriye yerden çevirdi. Hradec Kralove savunması topu uzaklaştırdı.

3' Djalo, tedavisinin ardından ayağa kalktı. Mücadele temsilcimiz Beşiktaş'ın serbest vuruşuyla yeniden hareketlendi.

2' Mick van Buren, Beşiktaş yarı alanında Djalo'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Temsilcimiz Beşiktaş'a sonsuz başarılar dileriz.