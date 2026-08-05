Bolu\'da Kurabiye İmalathanesinde Kaza

Bolu'da bir kurabiye imalathanesinde çalışan Oğuz Ç.'nin hamur kesme makinesine kaptırdığı sağ eli bileğinden koptu. Yaralı işçi, kopan eliyle birlikte hastaneye sevk edilirken, olayı gören diğer işçiler fenalık geçirdi.

Olay, Karaçayır Mahallesi Ulus Sokak'ta bulunan bir kurabiye imalathanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işçi Oğuz Ç. (19) çalıştığı sırada sağ elini hamur kesme makinesine kaptırdı. Oğuz Ç.'nin sağ eli bilek kısmından koptu. İhbar üzerine imalathaneye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Oğuz Ç.'ye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. İşçinin kopan eli ise organ nakil çantasına konuldu. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Oğuz Ç., kopan eliyle birlikte ambulansla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından imalathanede bulunan bazı işçiler de fenalaştı. Sağlık ekipleri, fenalaşan işçilere olay yerinde müdahale etti. İşçilerden biri, tedbir amacıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.