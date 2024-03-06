Şanlıurfa\'da genç kızın parmağındaki yüzük itfaiye tarafından kesilerek çıkartıldı

Şanlıurfa'da genç kızın parmağına sıkıştırdığı yüzük itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkartıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa kent merkezinde yaşandı. İddiaya göre 20 yaşındaki Ecem B. parmağına taktığı yüzüğü çıkartamadı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden genç kız, doktorlardan yardım istedi. Doktorlar, yüzüğü çıkartmaları için itfaiye ekiplerine haber verdi. Hastaneye giden itfaiye ekipleri, genç kızın parmağındaki yüzüğü keserek çıkarttı. - ŞANLIURFA
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Burdur'da seyir halindeyken otomobilin çarptığı yabancı uyruklu elektrikli motosiklet sürücüsü Muhammed Mahmud, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.
Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde park halindeki bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Araç, vatandaşların tüm çabalarına rağmen dakikalarca yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında çevredeki diğer araç sahipleri araçlarını kurtarmaya çalışırken, mahalle sakinleri evlerine ve elektrik panolarına sıçramasından endişe etti. İtfaiye ekiplerinin 45 dakikalık çalışması sonucunda araç söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, Mardin E Tipi Kapalı cezaevi yakınlarında meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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