Şanlıurfa\'da Gümrük Kaçağı Operasyonu: 24 Gözaltı

Şanlıurfa'nın Birecik ve Viranşehir ilçelerinde bir hafta boyunca yapılan gümrük kaçağı çay ve sigara operasyonlarında 24 kişi hakkında işlem yapıldı.

Birecik ve Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından yapılan bir haftalık gümrük kaçağı sigara ve çay ile ilgili operasyonların sonuçları paylaşıldı. Çalışmada 4 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ve 32 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildiği, bununla ilgili 24 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı açıklandı. - ŞANLIURFA