Şanlıurfa'da Güvenli Şehir Uygulaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şanlıurfa'da Güvenli Şehir Uygulaması

14.07.2026 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Şıldak, trafik denetiminde anneye emniyet kemeri uyarısında bulundu, 479 ceza kesildi.

İl genelinde gerçekleştirilen Güvenli Şehir Uygulamasına katılan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, durdurulan araçtaki bir anneye emniyet kemeri takıp önde oturttuğu çocuğunu arka koltuğa oturtması uyarısında bulundu.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde güvenli şehir uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ile İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy da katıldı.

Karaköprü ilçesindeki Mehmet Hafız Bulvarı'nda başlayan denetimler, il genelinde belirlenen 14 farklı noktada sürdürüldü. Toplam 162 emniyet personelinin görev aldığı uygulamada Vali Hasan Şıldak ve İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Mehmet Hafız Bulvarı, Açıksu Caddesi, Üçgen Park ve Gap Vadisi Bulvarında görev yapan ekipleri ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Denetimler sırasında sürücüler ve vatandaşlarla da bir araya gelen Vali Şıldak, trafik kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekti. Toplam 14 farklı noktada, 162 personelin katılımıyla il merkezimizde trafik denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlerde bin 670 şahıs, 681 araç denetlendi. 33 adet sürücü belgesiz araç kullanmak, 86 adet kask ve koruma başlığı kullanmamak, 6 adet yüksek sesle müzik yayını yapmak, 8 adet standart dışı teknik değişiklik yapmak, 101 adet hız sınırı ihlalinde bulunmak maddeleri başlıca olmak üzere toplam 479 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı. 25 araç ise trafikten men edildi.

Denetimlere İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy ile birlikte katılan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldaık, durdurulan bir araçtaki anneye uyarıda bulundu. Kucağındaki çocuğuyla ön koltukta yolculuk eden anneye emniyet kemeri takmasını ve çocuğunu bundan sonra arka koltukta oturtmasını söyledi. Daha sonra çocuğa oyuncak hediye eden Vali Şıldak, denetimlerine devam etti.

Denetim sonrası bölgede bulunan esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Vali Şıldak ile Müdür Aksoy, bir süre sohbet etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hasan Şıldak, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Güvenlik, Trafik, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da Güvenli Şehir Uygulaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yangına rağmen futbol oynamaya devam ettiler o anlar kamerada Yangına rağmen futbol oynamaya devam ettiler; o anlar kamerada
Sürü sahibi yıkıldı 150 hayvan aynı anda telef oldu Sürü sahibi yıkıldı! 150 hayvan aynı anda telef oldu
İmamoğlu’nun ’bilirkişi’ davası ertelendi İmamoğlu'nun 'bilirkişi' davası ertelendi
Nesli tükenmek üzereydi sürü halinde görüntülendi Nesli tükenmek üzereydi sürü halinde görüntülendi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: FETÖ gitti ama benzer yapılanmalara dikkat Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: FETÖ gitti ama benzer yapılanmalara dikkat
Ankara’da 5 ayrı FETÖ soruşturması 80 aktif polis için gözaltı kararı var Ankara'da 5 ayrı FETÖ soruşturması! 80 aktif polis için gözaltı kararı var

12:05
Bakan Gürlek’ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu
11:43
Nihat Kahveci gözaltına alındı
Nihat Kahveci gözaltına alındı
11:32
Haluk Levent dosyasıyla ilgili gündem yaratacak çıkış: Mide bulandıran olgular var
Haluk Levent dosyasıyla ilgili gündem yaratacak çıkış: Mide bulandıran olgular var
11:27
Bahçeli’den dikkat çeken çıkış: FETÖ tehdidi tamamen ortadan kalkmadı
Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: FETÖ tehdidi tamamen ortadan kalkmadı
10:32
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar 200 bin TL tazminat alacaklar
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar! 200 bin TL tazminat alacaklar
10:21
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 12:35:23. #7.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Güvenli Şehir Uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.