Şanlıurfa'da Hijyen Kurallarını İhlal Eden Tatlıcı Mühürlendi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Hijyen Kurallarını İhlal Eden Tatlıcı Mühürlendi

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Şanlıurfa'da, aranan bir şahıs için yapılan baskında hijyen kurallarını hiçe sayan bir tatlıcı tespit edilerek mühürlendi. Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerine ceza uygulandı.

10.02.2025 17:28  Güncelleme: 17:33
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Aranan şahıs için baskın yapılan tatlıcıda hijyen kurallarının hiçe sayıldığı tespit edildi

Hijyen kurallarını hiçe sayan işyeri mühürlendi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da, jandarma ekiplerinin aranan şahıs için baskın yaptığı tatlıcıda hijyen kurallarının hiçe sayıldığı tespit edildi. Daha sonra adrese gelen Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerin ardından ruhsatsız faaliyet gösteren işletmeyi cezai işlem uygulayarak mühürlendi.

Şanlıurfa Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan şahsı yakalamak için Haliliye ilçesinde bir adrese baskın düzenledi. Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden ekip talep edilmesi üzerine JASAT ile yapılan ortak çalışmada, kötü şartlar altında tatlı üretimi yapıldığı görüldü.

İnsan sağlığını hiçe sayan iş yeri mühürlenerek, faaliyetten men edildi

Tatlıcı olarak faaliyet gösteren iş yerinin ruhsatsız olduğunu tespit eden Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, hijyen kurallarının hiçe sayıldığını ve hazırlanan tatlıların vatandaşlara satıldığını belirledi. Gıda, Tarım İlçe Müdürlüğü ekiplerinin de incelemesiyle işletme sahibine yüklü miktarda cezai işlem uygulandı. İnsan sağlığını hiçe sayan iş yeri mühürlenerek, faaliyetten men edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Hijyen Kurallarını İhlal Eden Tatlıcı Mühürlendi - Son Dakika

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