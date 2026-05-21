Şanlıurfa'da İHA Destekli Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şanlıurfa'da İHA Destekli Uyuşturucu Operasyonu

Şanlıurfa\'da İHA Destekli Uyuşturucu Operasyonu
21.05.2026 18:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da polis, uyuşturucu operasyonu düzenleyerek 2 zanlıyı tutukladı ve madde ele geçirdi.

Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından gece görüşlü kamera ile donatılan İnsansız Hava Aracı (İHA) destekli uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ticareti yaptıkları belirlenen 2 kişinin kaldığı adrese operasyon düzenledi. Gece görüşlü kamera ile donatılan İHA destekli operasyon nefes kesti. Operasyonda 2 zanlı gözaltına alınırken şahısların evlerinde yapılan aramalarda 2 parça halinde 337 gram metamfetamin maddesi, 255 gram yapıma hazır sıvı halde metamfetamin maddesi, 650 gram sıvı kimyasal madde, 1 adet terazi ile uyuşturucu madde yapımında kullanılan tüp, süzgeç, tencere, plastik aparatlar, 1 adet uzun namlulu silah, 82 adet fişek, 1 adet pompalı tüfekle 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da İHA Destekli Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Safi’den Maldini açıklaması: Futbol elçimiz olacak Hakan Safi'den Maldini açıklaması: Futbol elçimiz olacak
Erdoğan’dan, “Bayramda İstanbul’da mısınız“ sorusuna yanıt: Eşim bakalım ne der Erdoğan'dan, "Bayramda İstanbul'da mısınız?" sorusuna yanıt: Eşim bakalım ne der?
Ayrıldığı erkek arkadaşı evi bastı, kadın alt katın balkonuna atladı Ayrıldığı erkek arkadaşı evi bastı, kadın alt katın balkonuna atladı
Sürpriz telefon görüşmesi Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik Sürpriz telefon görüşmesi! Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik
Devlet Bahçeli’nin çağrısına destek veren Hatayspor’dan TFF’ye çağrı: Küme düşmeyi kaldırın Devlet Bahçeli'nin çağrısına destek veren Hatayspor'dan TFF'ye çağrı: Küme düşmeyi kaldırın
Aydın’da 5 bin 900 litre tağşiş zeytinyağı ele geçirildi Aydın'da 5 bin 900 litre tağşiş zeytinyağı ele geçirildi

18:48
Butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Gürlek’ten ilk açıklama: Karar bağımsız ve tarafsız bir şekilde verilmiştir
Butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Gürlek'ten ilk açıklama: Karar bağımsız ve tarafsız bir şekilde verilmiştir
18:41
Arda Turan’a son maçında büyük şok
Arda Turan'a son maçında büyük şok
18:18
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz
18:10
Gürsel Tekin’in kayyumluk görevi son buldu
Gürsel Tekin'in kayyumluk görevi son buldu
18:06
Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu
Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu
17:54
İşte CHP için verilen mutlak butlan kararının gerekçeleri
İşte CHP için verilen mutlak butlan kararının gerekçeleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 18:54:44. #.0.5#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da İHA Destekli Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.