Şanlıurfa'da İkinci Ceset Bulundu: Erkek Cesedi Sulama Kanalında - Son Dakika
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Şanlıurfa'da İkinci Ceset Bulundu: Erkek Cesedi Sulama Kanalında

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Şanlıurfa'da bir gün arayla bulunan kimliği belirsiz cesetler, sulama kanalında meydana geldi. İlk olarak bir kadın cesedi bulundu, ardından aynı kanalda bir erkek cesedi daha tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

09.04.2025 12:01  Güncelleme: 12:05
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Şanlıurfa'da kanalda 1 gün arayla ikinci ceset
Sulama kanalında erkek cesedi bulundu
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da dün bulunan kimliği belirsiz kadın cesedinin ardından bugün de kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nden geçen sulama kanalında yaşandı. Kanalın kenarında yürüyen vatandaşlar, suyun içerisinde bir erkek cesedi olduğunu fark etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait Arama ve Kurtarma ekibi sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, sudaki cesedi çıkarttı. Olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesedin kimliğini belirleme çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan dün de aynı kanalın Tepedibi kırsal Mahallesi mevkiinde kimliği belirsiz bir kadın cesedi bulunmuştu. Ekipler, her iki cesetle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da İkinci Ceset Bulundu: Erkek Cesedi Sulama Kanalında - Son Dakika

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