Şanlıurfa'da Kaçak İçki ve Sigara Yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Kaçak İçki ve Sigara Yakalandı

Şanlıurfa\'da Kaçak İçki ve Sigara Yakalandı
13.06.2026 12:53
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Jandarma, 2 bin 558 paket gümrük kaçağı sigara ve 9 litre alkol ele geçirdi, 14 şüpheliye işlem yapıldı.

Şanlıurfa'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 558 paket gümrük kaçağı sigara ile 9 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tütün ve alkol kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Viranşehir ilçesinde şok yol kontrol uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlerde 2 bin 558 paket gümrük kaçağı sigara ile 9 litre gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da Kaçak İçki ve Sigara Yakalandı - Son Dakika

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