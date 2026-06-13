Şanlıurfa'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 558 paket gümrük kaçağı sigara ile 9 litre kaçak alkol ele geçirildi.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tütün ve alkol kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Viranşehir ilçesinde şok yol kontrol uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlerde 2 bin 558 paket gümrük kaçağı sigara ile 9 litre gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.
Olayla ilgili 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3. Sayfa › Şanlıurfa'da Kaçak İçki ve Sigara Yakalandı - Son Dakika
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