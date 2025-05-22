Şanlıurfa\'da Kaçak Sigara Operasyonu

Şanlıurfa'da 19 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, 19 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - ŞANLIURFA