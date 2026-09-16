Şanlıurfa\'da kaçakçılık operasyonunda 43 şahsa işlem yapıldı

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı alkol, sigara ve ruhsatsız tüfek ele geçirilirken 43 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Eyyübiye ve Viranşehir ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda 13 bin 170 paket gümrük kaçağı sigara, 12 litre gümrük kaçağı alkol, 30 adet elektronik sigara, 29 adet gümrüğe tabi kaçak eşya, 2 adet av tüfeği, 50 adet tabanca fişeği ve 30 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirdi. Eşyalara el koyan ekipler 43 şahıs hakkında adli işlem başlattı.