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Şanlıurfa'da kasten adam öldürmek suçundan aranan şahıs yakalandı

Şanlıurfa\'da kasten adam öldürmek suçundan aranan şahıs yakalandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kasten adam öldürmek suçundan 26 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu gerekçesiyle aranan B.G. isimli şahıs, jandarma tarafından yakalandı. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

28.04.2024 12:23
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kasten adam öldürmek suçundan 26 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu gerekçesiyle aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) kasten adam öldürmek suçundan 26 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu gerekçesiyle aranan B.G. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Çalışma sonucunda B.G. isimli şahıs, Ceylanpınar'da yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Siverek Kapalı Cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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