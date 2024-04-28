Şanlıurfa\'da kasten adam öldürmek suçundan aranan şahıs yakalandı

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kasten adam öldürmek suçundan 26 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu gerekçesiyle aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) kasten adam öldürmek suçundan 26 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu gerekçesiyle aranan B.G. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Çalışma sonucunda B.G. isimli şahıs, Ceylanpınar'da yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Siverek Kapalı Cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA