Şanlıurfa\'da Kasten Yaralama Suçlusuna Tutuklama

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde kasten yaralama suçundan aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hakkında kasten yaralama suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. isimli şahsı yakalamak için çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada yakalanan şahıs, adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA