Şanlıurfa'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk foseptik çukurunda ölü bulundu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk foseptik çukurunda ölü bulundu

Şanlıurfa\'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk foseptik çukurunda ölü bulundu

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde akşam saatlerinde sokakta oyun oynarken kaybolan 3 yaşındaki Taha Çiftçioğlu, foseptik çukurunda ölü bulundu.

25.02.2024 23:17  Güncelleme: 23:28
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Şanlıurfa'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk, foseptik çukurunda ölü bulundu.

KÜÇÜK ÇOCUK FOSEPTİK ÇUKURUNDA ÖLÜ BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, Harran ilçesine bağlı Duran kırsal mahallesinde akşam saatlerinde oynayan 3 yaşındaki Taha Çiftçioğlu birden ortadan kayboldu. Yakınları küçük çocuğu bulamayınca durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, küçük çocuğu foseptik çukurunda ölü olarak buldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ceset yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk foseptik çukurunda ölü bulundu - Son Dakika

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