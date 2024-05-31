Şanlıurfa'da kayıp kız çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da kayıp kız çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu

Şanlıurfa'da 5 gündür kayıp olan lise öğrencisi Senem Han'ın cesedi sulama kanalında bulundu. Ceset, su altı dalgıç polis ekipleri tarafından sudan çıkarıldıktan sonra yapılan inceleme sonucunda Senem Han'a ait olduğu belirlendi. Ceset, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

31.05.2024 00:28
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Kayıp kız çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 5 gündür kayıp olarak aranan lise öğrencisinin cesedi sulama kanalında bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. 25 Mayıs tarihinde kayıp olarak aranan lise öğrencisi Senem Han'ı arama çalışmaları sürdüğü, sırada sulama kanalında bir cesedin görülmesi üzerine ekipler bölgeye hareket etti. Su Altı Dalgıç Polis ekiplerince sudan çıkarılan cesedin, yapılan olay yeri incelemesi sonrası Senem Han olduğu öğrenildi.

Cenaze aracına konulan ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adi Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haber üzerine olay yerine giden Senem Han'ın yakınları, gözyaşlarına boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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