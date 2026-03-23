Şanlıurfa'da Kaza: Bir Ölü, Bir Yaralı

23.03.2026 13:52
Otomobil, yol yapım çukuruna devrildi; yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı.

Şanlıurfa'da kontrolden çıkarak yol yapımı için kazılan yaklaşık 10 metrelik çukura devrilen otomobildeki yabancı uyruklu kadın hayatını kaybederken sürücü ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep kara yolunun 18'inci kilometresinde yaşandı. Yabancı uyruklu Abdurrezak Oso'nun kullandığı 63 MD 0481 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol yapım çalışmasında kazılan çukura devrildi. Yaklaşık 10 metrelik çukurun içerisine düşen otomobildeki yabancı uyruklu Gale Ali (45) isimli kadın olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ise ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden kadının cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

