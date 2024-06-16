Şanlıurfa'da Kuyumcu Saldırısının Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şanlıurfa'da Kuyumcu Saldırısının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen kuyumcu saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın içeri girip birini vurduğu, ardından diğer kişiyle boğuştuğu ve son olarak da dükkandan ayrıldığı görülüyor.

16.06.2024 00:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği kuyumcu saldırısının görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, önceki gün Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi Askerlik Şubesi Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre yüzü maskeli 2 şahıs, Bedrettin T.'ye ait kuyumcu dükkanına girerek içerdekilere ateş açtı. Saldırıda Eyüp Advanlı ve Nurullah Tart hayatını kaybederken İbrahim Halilullah T. ise yaralandı.

Saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Saldırıya ait kuyumcu dükkanının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yüzü maskesi bir şahıs içeri girip birini vuruyor. Daha sonra içeri giren Nurullah Tart'ın saldırganın üzerine atlıyor. İkili arasında yaşanan boğuşmada silahı Nurullah Tart'a doğrultan saldırgan, onu da vurduktan sonra dükkandan ayrılıyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Viranşehir, Şanlıurfa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Kuyumcu Saldırısının Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:03 Ersan Şen’den Eylem Tok’un oğluyla ilgili tepki çeken sözler Ersan Şen'den Eylem Tok'un oğluyla ilgili tepki çeken sözler
22:11 Almanya’da sokaklar alev alev Göstericilerle polis çatıştı: Çok sayıda gözaltı var Almanya'da sokaklar alev alev! Göstericilerle polis çatıştı: Çok sayıda gözaltı var
22:08 Adıyaman’da skandallar zinciri Doktorla hastanenin kavgası, Hamza bebeğin hayatına mal oldu Adıyaman'da skandallar zinciri! Doktorla hastanenin kavgası, Hamza bebeğin hayatına mal oldu
21:56 Diyanet’le ilgili bomba iddia S. Arabistan’a şikayet edilen hacı adayları gözaltına alındı Diyanet'le ilgili bomba iddia! S. Arabistan'a şikayet edilen hacı adayları gözaltına alındı
20:59 Dışişleri Bakanı Fidan’dan Rusya-Ukrayna savaşı uyarısı: Köprüden önceki son çıkış olabilir Dışişleri Bakanı Fidan'dan Rusya-Ukrayna savaşı uyarısı: Köprüden önceki son çıkış olabilir
23:57 Denize düşen kızını kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti Denize düşen kızını kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti
23:44 İtalya, Arnavutluk sürprizine izin vermedi: 2-1 İtalya, Arnavutluk sürprizine izin vermedi: 2-1
22:53 İtalya maçında sakatlanan milli futbolcu Ozan Kabak, ameliyat oldu İtalya maçında sakatlanan milli futbolcu Ozan Kabak, ameliyat oldu
22:26 Turnuva tarihine geçen gol Arnavutluk, İtalya’yı 23. saniyede avladı Turnuva tarihine geçen gol! Arnavutluk, İtalya'yı 23. saniyede avladı
22:14 Cuma namazı kılanlara küfürler yağdırıp video çekti Ekipler hemen alarma geçti Cuma namazı kılanlara küfürler yağdırıp video çekti! Ekipler hemen alarma geçti
22:02 Komiser 11. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti Komiser 11. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
21:17 Arda Güler yolu gösterdi Bir Türk daha Real Madrid’e gidiyor Arda Güler yolu gösterdi! Bir Türk daha Real Madrid'e gidiyor
20:50 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kapatan şahsın ifadesinden yeni detaylar: Bomba süsü verilmiş düzenekte un, makarna ve bulgur bulunuyordu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatan şahsın ifadesinden yeni detaylar: Bomba süsü verilmiş düzenekte un, makarna ve bulgur bulunuyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2024 01:00:10. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Kuyumcu Saldırısının Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement