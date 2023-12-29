Az çok tahmin ediyorduk ama rengini açık açık belli etti

Şanlıurfa'da lise öğrencilerinin kavgası kamerada

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da liseli kız öğrencilerin de aralarında bulunduğu iki grubun kavgası, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Haliliye ilçesindeki Bamyasuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Göbeklitepe İş Merkezi meydanında liseli öğrencilerden oluşan iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Aralarında kız öğrencilerin de bulunduğu kalabalık gruplar birbirlerine tekme tokatlarla saldırdı. Yaklaşık 10 dakika devam eden kavga, diğer öğrencilerin araya girmesiyle sonlandırıldı.

Öğrencilerin kavga anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.