Şanlıurfa'da motosiklet hırsızlığı yaparak şase numaralarını kazıdıktan sonra 2 işyerinde tekrar satışını yapan zanlılara yönelik operasyonda 35 motosiklet ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eyyübiye ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaparak şase numaralarını kazıdıktan sonra tekrar satışını yapan 2 ayrı iş yerine operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 16 adet usulsüz hurdaya çıkarılmış motosiklet, 12 adet tescilsiz motosiklet, 2 adet çalıntı motosiklet, 2 adet şase numarası kazınmış motosiklet, 2 adet trafikten men edilmiş motosiklet, 1 haciz yakalamalı motosiklet ve 1 çalıntı plaka ele geçirildi.
Operasyonda, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki yasal işlemleri sürüyor. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3.Sayfa › Şanlıurfa'da Motosiklet Hırsızlığına Baskın - Son Dakika
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