Şanlıurfa\'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Yeşiloğlu Bulvarı'nda yaşandı. İddiaya göre, Muhammed İnanç'ın kullandığı 06 DD 6741 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kaza nedeniyle bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ŞANLIURFA