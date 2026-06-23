Şanlıurfa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa\'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
23.06.2026 12:32
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Şanlıurfa'da kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü Muhammed İnanç hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Yeşiloğlu Bulvarı'nda yaşandı. İddiaya göre, Muhammed İnanç'ın kullandığı 06 DD 6741 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kaza nedeniyle bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Karaköprü, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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