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Şanlıurfa'da öğrencinin sıkışan bacağı itfaiye tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da öğrencinin sıkışan bacağı itfaiye tarafından kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan Kız Anadolu Lisesi'nde bir öğrencinin sınıftaki oturağa sıkışan bacağı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kısa süren çalışmanın ardından öğrencinin bacağı sıkıştığı yerden çıkarıldı ve herhangi bir sağlık sorunu oluşmadığı belirtildi.

Şanlıurfa\'da öğrencinin sıkışan bacağı itfaiye tarafından kurtarıldı
04.01.2024 - 19:33,
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Şanlıurfa'da bir öğrencinin sınıftaki oturağa sıkışan bacağını itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Refahiye Mahallesinde bulunan Kız Anadolu Lisesinde yaşandı. Ders gördüğü sırada bacağını oturağın demirlerinin arasına sıkıştıran kız öğrenci için itfaiye harekete geçti. Okul yönetiminin haber vermesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, kısa süren çalışmanın ardından kız öğrencinin bacağını sıkıştırdığı yerden kurtardı. Kız öğrencinin herhangi bir sağlık sorununun ise oluşmadığı öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da öğrencinin sıkışan bacağı itfaiye tarafından kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da öğrencinin sıkışan bacağı itfaiye tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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