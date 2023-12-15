Şanlıurfa\'da okulda yemekten etkilenen 9 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde okulda düzenlenen etkinlikte yediklerinden etkilenen 9 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Atatürk İlkokulunda düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliklerinde yedikleri yemekten etkilenen öğrenciler durumu öğretmenlere bildirdi.
Öğrencilerin kusma ve bulantı şikayetleri üzerine okul idaresi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine okula çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Yediklerinden etkilenen 9 öğrenci, ilk müdahalelerinin ardından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ŞANLIURFA
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