Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir otomobilin çocuğa çarpma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, Siverek ilçesine bağlı Karacadağ Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; yolun karşısına geçmeye çalışan 2 çocuktan biri aniden yola fırlıyor. Karşı taraftan gelen otomobil sürücüsü çocuğu fark etmeyerek yola çıkan çocuğa çarpıyor. Metrelerce yerde sürüklenen çocuğun yardımına otomobil sürücüsü ile çevredekiler koşuyor.
Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3.Sayfa › Şanlıurfa'da Otomobil Çocuğa Çarptı - Son Dakika
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 3 katlı villada henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası bahçıvan alevler içinde kendini sokağa atarken söndürme söndürme çalışmasının ardından içeri giren itfaiye ekipleri, bodrum katında ceset buldu. Bu kişinin hem kimlik tespiti hem de yangında mı yoksa daha önce başka bir nedenle mi öldüğü araştırılıyor.
Başakşehir'de bir sitede Eros isimli kediyi dakikalarca tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan hakkında verilen karara Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtirazda, sanık hakkında verilen kararın bozulması ve sanığın tutuklanmasına yönelik karar verilmesi talep edildi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Eşref Bitlis Parkı ve çevresinde vatandaşlara rahatsızlık veren 33 kişiye 'Çevreye rahatsızlık vermekten' 32 bin 241 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 26 araca da toplam 78 bin 894 TL trafik cezası kesildi. Toplamda 111 bin 135 TL para cezası uygulandı.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana gelen olayda, silahlı ve kar maskeli soyguncular tarafından etkisiz hale getirilen kuyumcu gasp edildi. Soygunu gören bir esnaf, komşusunun ellerinin ve ayaklarının plastik kelepçeyle bağlandığını söyledi. Soygunun ardından kaçan soyguncular ve onlara yardım eden bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Mağdur kuyumcunun sağlık durumu iyi olduğu ve çalınan eşyalarının teslim edildiği belirtildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kastamonu'da sevgi evinde kalan bir bebeğin hayatını kaybetmesine ilişkin vefat sebebinin otopsinin ardından belli olacağını ve olaya ilişkin adli ile idari soruşturmanın da başlatıldığını açıkladı.
Güngören'de bir binanın balkonunda bulunan kombinin patlaması sonucu yangın çıktı. Üst katta mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, kurtarılanların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Batman'ın Kozluk ilçesinde, Siirt'teki muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. Olay yerinden firar eden şüphelinin aracı, PTS kameraları tarafından tespit edildi. Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan araçta ruhsatsız silah ve 10 fişek ele geçirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin uyuşturucu ticaretini kaldırımda yapmaları dikkat çekti ve 142 adet hap ele geçirildi. Yakalanan şahısların eylemleri güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, 1 Eylül itibariyle başlayacak olan av yasağıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Uzun, 31 Ağustos tarihleri arasında ağ dalyanları dahil her türlü istihsal vasıtası ile palamut ve torik avcılığının yasak olacağını belirtti. Ayrıca, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na göre av yasağı döneminde palamut balığının avcılığı ve satış yerlerinde ticarete konu edilmesinin idari yaptırım gerektirdiğini vurguladı.
Küçükçekmece'de, bir şüpheli ağabeyiyle yaşadığı alacak verecek meselesi yüzünden uzun namlulu silahla rastgele havaya ateş açtı. Silahla dehşet saçan şüphelinin o anları çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda kimse yaralanmazken, şüpheli gözaltına alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?