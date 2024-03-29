Şanlıurfa\'da Otomobil Çocuğa Çarptı

Bursa'da villada patlama: Yangın çıktı, bahçıvan alevler içinde kendini sokağa attı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 3 katlı villada henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası bahçıvan alevler içinde kendini sokağa atarken söndürme söndürme çalışmasının ardından içeri giren itfaiye ekipleri, bodrum katında ceset buldu. Bu kişinin hem kimlik tespiti hem de yangında mı yoksa daha önce başka bir nedenle mi öldüğü araştırılıyor.