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Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa\'da otomobil devrildi: 3 yaralı
06.01.2024 - 16:40,
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ceylanpınar - Viranşehir karayolunda meydana geldi. Leyla D. yönetimindeki 33 AJK 954 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü Leyla D. ile araçta bulunan Ömer D. ve Mehmet D. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
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