Şanlıurfa'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybederken, arkadaşı ise ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Külünçe kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. İmam U.'nun kullandığı 34 EB 7514 plakalı otomobil ile 16 yaşındaki Ömer Şahin'in kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ömer Şahin ve arkadaşı Mehmet Y. ağır yaralandı.
Sağlık ekipleri tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ömer Şahin doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3.Sayfa › Şanlıurfa'da Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
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