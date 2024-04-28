Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa\'da otomobil ile motosiklet çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Doğukent Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında, 34 EEB 392 plakalı otomobil ile 27 ARJ 143 plakalı motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralanırken, otomobil duvara çarparak durabildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

28.04.2024 12:02
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Şanlıurfa'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece geç saatlerde Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Doğukent Mahallesinde yaşandı. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 EEB 392 plakalı otomobil ile 27 ARJ 143 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken otomobil ise duvara çarparak durabildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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