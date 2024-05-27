Şanlıurfa'da otomobil tahliye kanalına devrildi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da otomobil tahliye kanalına devrildi, 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa\'da otomobil tahliye kanalına devrildi, 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa - Akçakale karayolunun 10. kilometresinde meydana gelen kazada, sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil tahliye kanalına devrildi. Kazada, araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

27.05.2024 01:34
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Şanlıurfa'da otomobilin tahliye kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa - Akçakale karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 63 BB 204 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tahliye kanalına devrildi. Kazada, araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da otomobil tahliye kanalına devrildi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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