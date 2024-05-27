Şanlıurfa\'da otomobil tahliye kanalına devrildi, 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da otomobilin tahliye kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, Şanlıurfa - Akçakale karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 63 BB 204 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tahliye kanalına devrildi. Kazada, araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
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