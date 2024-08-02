Şanlıurfa'da parka giderken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 5 çocuğun cenazesi yakınlarına teslim edildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da parka giderken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 5 çocuğun cenazesi yakınlarına teslim edildi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde parka gitmek için yola geçmeye çalışan çocuklara çarpan otomobilin neden olduğu kazada 5 çocuk hayatını kaybetti. Cenazeler, Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Kazada yaralanan aile üyeleri ise hastanede tedavi altına alındı. Sürücü, olay yerinden kaçtıktan sonra polise teslim oldu. Soruşturma devam ediyor.

02.08.2024 10:02
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Şanlıurfa'da parka giderken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 5 çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaza, dün gece saat 21.30 sıralarında Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Akçakale Caddesi üzerindeki Millet Bahçesi önünde yaşandı. Mustafa K'nin (19) kullandığı 34 GB 7089 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak parka gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan kalabalığın arasına daldı. Kazada Gülbahar İsi (9), Leyla İsi (5) ve Muhammed İsi (8) kardeşler ile kuzenleri Rukiye İsi (9) ve Serhat İsi (7) hayatını kaybetti. Cenazeler, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazelerin Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Çığırık kırsal Mahallesinde defnedileceği belirtildi.

Aynı kazada yaralanan ve çocukları Rukiye ve Serhat'ı kaybeden baba Mehmet İsi ile anne Zeynep İsi (31) ve çocukları Abdulselam (12) İsi'nin ise tedavileri ise hastanede devam ediyor. Yoğun bakımda tedavisi süren baba Mehmet İsi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaçan sürücü teslim oldu

Aşırı hız yaptığı için kazaya neden olduğu ileri sürülen sürücünün ehliyetsiz de olduğu öğrenildi. Olay sonrası kaçan sürücü, daha sonra Eyyübiye Polis Merkezine giderek teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da parka giderken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 5 çocuğun cenazesi yakınlarına teslim edildi - Son Dakika

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