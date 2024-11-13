Şanlıurfa'da Ruhsatsız İşletmede 20 Ton Sahte Sıvı Yağ Ele Geçirildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Ruhsatsız İşletmede 20 Ton Sahte Sıvı Yağ Ele Geçirildi

Şanlıurfa\'da Ruhsatsız İşletmede 20 Ton Sahte Sıvı Yağ Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde düzenlenen operasyonda, hijyen kurallarına uygun olmayan bir ruhsatsız işletmede yaklaşık 20 ton sahte sıvı yağ bulundu ve imha edilmek üzere el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

13.11.2024 14:01  Güncelleme: 14:08
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde ruhsatsız faaliyet gösteren bir işletmede 20 ton sahte sıvı yağ ele geçirildi.

Şanlıurfa'da gıda terörüne geçit verilmedi. İhbar üzerine Şanlıurfa İl Emniyet Müdürüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele (KOM) Şube ekipleri, Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda Kontrol Mühendisleri Kadıkendi Mahallesi Marangozlar Sitesi'nde bulunan ruhsatsız bir işletmeye operasyon düzenledi. Operasyonda, hijyen kurallarına uygun olmayan şartlarda üretilen yaklaşık 20 ton sahte sıvı yağ ele geçirildi. Merdiven altı olarak nitelendirilen bu üretimin piyasaya sürülmeye hazırlandığı öğrenildi. Ekipler, imha edilmek üzere tonlarca sıvı yağa el koydu. işyerini mühürlenen iş yeri sahibine de cezai işlem uygulandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Ruhsatsız İşletmede 20 Ton Sahte Sıvı Yağ Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Ruhsatsız İşletmede 20 Ton Sahte Sıvı Yağ Ele Geçirildi - Son Dakika
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