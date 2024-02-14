Şanlıurfa'da selde mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da selde mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

Şanlıurfa\'da selde mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Taşlı köyü yakınlarında meydana gelen selde, sele kapılan araçta bulunan 5 kişi ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı. Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağışın şiddetini artırmasıyla meydana gelen selde, araç kayboldu. Ekiplerin bölgede arama çalışmaları devam ediyor.

14.02.2024 23:53
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Taşlı köyü yakınlarında sele kapılan araçta bulunan 5 kişi ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış akşam saatlerinde şiddetini artırınca sel meydana geldi. Taşlı köyü yakınlarında bir araç sele kapıldı. Çevredekilerin olayı fark etmesi üzerine araçta bulunan ve küçük çocuklarında içinde 5 kişi kurtarılırken, araç sele kapılarak kayboldu. Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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