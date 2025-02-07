Şanlıurfa'da jandarma tarafından gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 7 adet silah ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Viranşehir ve Harran ilçelerinde silah kaçakçılarına yönelik 4 adrese eşzamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 13 adet şarjör, 162 mermi, 2 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 zanlı karakola götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3.Sayfa › Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
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