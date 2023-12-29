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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 gözaltı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 gözaltı

Şanlıurfa'nın Yardımcı Mahallesi'nde ev taşıma sırasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Reşit Kaya hayatını kaybederken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı ve 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şanlıurfa\'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 gözaltı
29.12.2023 - 22:39,
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Şanlıurfa'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kırsal Yardımcı Mahallesi'nde ev taşıma sırasında komşular arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Av tüfeğiyle vurulan Reşit Kaya (45) olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alırken kavgaya karıştığı belirlenen bir şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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