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Şanlıurfa'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, kırsal Yardımcı Mahallesi'nde ev taşıma sırasında komşular arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Av tüfeğiyle vurulan Reşit Kaya (45) olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alırken kavgaya karıştığı belirlenen bir şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3.Sayfa › Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 gözaltı - Son Dakika