Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuğun cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuğun cansız bedeni bulundu

Şanlıurfa\'da sulama kanalına giren çocuğun cansız bedeni bulundu

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına giren 16 yaşındaki çocuğun cansız bedeni, suya girdiği bölgeden 5 kilometre uzaklıkta bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

09.08.2024 14:54
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Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına giren 16 yaşındaki çocuğun cansız bedeni, suya girdiği bölgeden 5 kilometre uzaklıkta bulundu

Edinilen bilgiye göre olay dün akşam saatlerinde, Harran ilçesine bağlı kırsal Ünlü Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sulama kanalına giren Yahya Akmeşe (16), akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çocuğu bulmak için çalışma başlattı. Çalışmalara havanın kararması üzerine sabah devam edilmek üzere ara verildi.

Sabah saatlerinde yeniden başlayan arama çalışmalarında ekipler, kanal boyunca çalışma yaptı. Yapılan çalışmada çocuğun cansız bedeni suya girdiği bölgeden 5 kilometre ilerde bulundu. Sudan çıkartılan ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Harran, İtfaiye, Acil Durum, Suç, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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