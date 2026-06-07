Şanlıurfa'da Tanker Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Tanker Yangını Kontrol Altına Alındı

Şanlıurfa\'da Tanker Yangını Kontrol Altına Alındı
07.06.2026 13:49
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Şanlıurfa'da alev alan dolu yakıt tankerine jandarma müdahale ederek büyük bir facianın önüne geçti.

Şanlıurfa'da alev alan dolu yakıt tankerini jandarma ekipleri söndürerek büyük bir facianın önüne geçti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa - Gaziantep otoyolu Birecik ilçesine bağlı Keskince kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Yakıt dolu tankerin arka lastiklerinden alevler yükseldiğini gören sürücü, aracı yol kenarına park ederek durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi.

Jandarma yetişti

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile jandarma yönlendirildi. Bölgede devriye görevi yapan jandarma ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaştı. Çevre güvenliği alan jandarma ekipleri, yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti. Yangını kısa süre içerisinde yakıt bölgesine sıçramadan kontrol altına almayı başaran jandarma ekipleri, büyük bir facianın önüne geçti. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri de tamamen kontrol altına alınan yangını söndürdü. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Acil Durum, Şanlıurfa, Jandarma, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da Tanker Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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