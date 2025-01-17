Şanlıurfa'da Tekstil Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şanlıurfa'da Tekstil Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, can kaybı ve yaralanma olmadığı ifade edildi.

17.01.2025 20:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangının çıktığı fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın depo bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü fabrikada Vali Hasan Şıldak, incelemelerde bulundu. Vali Şıldak, incelemeleri sonrası açıklamasında, "Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgemizde bulunan kumaş üretim fabrikamızın depo bölümünde bugün saat 12.40 sularında bir yangın çıktı. Depo bölümünde başlayan yangın, çok hızlı ve güçlü yapılan müdahale sonucunda kontrol altına alındı diyebiliriz. Şu an itibarıyla 15'in üzerinde arazör, itfaiye aracı, büyükşehir ve ilçe belediyelerimize ait yangın söndürme araçları, yine organize sanayi bölgemize ait araçlar, polisimiz, jandarmamız onların da TOMA araçlarıyla destek sağlandı. Yapılan müdahaleler sonucunda yangın depoda hapsedildi. Diğer üretim alanlarına sıçramadan önlendi. İnşallah kontrol altına alındı diyebiliriz. En sevindirici olan da herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Şanlıurfa, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, İtfaiye, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Tekstil Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
22:55 Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat
22:47 Türkiye’den kopya çektiler Yunanistan’da savunmada yeni dönem Türkiye'den kopya çektiler! Yunanistan'da savunmada yeni dönem
22:10 Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi
16:46 Trump’ın ’Rusya’ çağrısı sonrası NATO’da ilk adım Litvanya’dan geldi Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım Litvanya'dan geldi
09:17 Hava sahasını işgal eden Rusya’ya NATO’dan gözdağı Hava sahasını işgal eden Rusya'ya NATO'dan gözdağı
09:14 “Edip Akbayram öldü“ iddiasına kızından yalanlama geldi "Edip Akbayram öldü" iddiasına kızından yalanlama geldi!
09:05 Altın fiyatları tam gaz Altın fiyatları tam gaz!
08:51 Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı
08:49 Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği’ni harekete geçirdi Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği'ni harekete geçirdi
08:40 ABD’de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti ABD'de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti
08:30 Acun Ilıcalı Galatasaray’ın eski yıldızı ile anlaştı Acun Ilıcalı Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı
08:23 TSK’nın operasyonu elebaşı Salih Müslim’i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 00:12:29. #1.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Tekstil Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.