Tekstil malzemesi yüklü kamyon devrildi
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da tekstil malzemesi yüklü kamyon devrildi. Kazada sürücü yara almadan kurtuldu.
Kaza, Şanlıurfa-Suruç D-400 karayolu üzerinde bulunan Çadırkent mevki yakınlarında meydana geldi. Kahramanmaraş'tan Şanlıurfa'ya tekstil malzemeleri getirmek için yola çıkan Ekrem Ö.yönetimindeki 42 ACT 673 plakalı kamyon, Suruç Çadırkent mevkiinde devrildi. Sürücünün şans eseri yara almadığı kazada, kamyonda maddi hasar meydana geldi, tekstil malzemeleri tarlaya döküldü. Malzemeler, bölgeye giden başka bir araca konularak toplandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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