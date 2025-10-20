Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Şanlıurfa'da otomobilin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ş.S. yönetimindeki 27 ACG 133 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan ve araçta bulunan 5 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavisi sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA