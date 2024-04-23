Şanlıurfa'da trafik kazası sonrası kadın gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da trafik kazası sonrası kadın gözyaşlarına boğuldu

Şanlıurfa\'da trafik kazası sonrası kadın gözyaşlarına boğuldu

Şanlıurfa'da yolcu otobüsünde seyahat eden bir kadın, trafik kazasını görünce gözyaşlarına boğuldu. Kazadan sonra kadının daha önce oğlunun trafik kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

23.04.2024 12:36  Güncelleme: 12:45
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Şanlıurfa'da yolcu otobüsünde yolculuk yapan bir kadın, trafik kazasını görüce gözyaşlarına boğuldu. Kaza sonrası adeta kendinden geçen kadının daha önce oğlunun trafik kazasında öldüğü öğrenildi.

Kaza, Eyyübiye ilçesine bağlı Eyyüpkent Mahallesinde meydana geldi. Akçakale-Şanlıurfa karayolunda şehir merkezine doğru seyir halinde olan sürücüsü belirlenemeyen 21 AFB 711 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçemeye çalışan 2 kadına çarptı. Kaza nedeniyle yolda duran araca ise arkadan gelen sürücüsü belirlenemeyen 63 BA 753 plakalı motosiklet çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile iki kadın, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazayı gören kadın kendinden geçti

Şehir içi toplu taşıma otobüsünde yolculuk yapan bir kadın, kaza sonrası yerde bulunan yaralıları görünce adeta kendinden geçti. Gözyaşlarına boğulan kadının daha önce yaşanan bir kazada oğlunu kaybettiği öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da trafik kazası sonrası kadın gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

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