Şanlıurfa'da üst geçidin ayağına çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Şanlıurfa'da üst geçidin ayağına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

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Şanlıurfa'da üst geçidin ayağına çarpan otomobilin sürücüsü öldü Şanlıurfa'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, üst geçidin ayağına çarptı.

27.02.2025 02:00
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Şanlıurfa'da üst geçidin ayağına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, üst geçidin ayağına çarptı. Kazada hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde yaşandı. Ekrem Şavur kontrolündeki 34 MRH 750 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin ayağına çarptı. Kaza sonrası araçta sıkışan sürücü ile yolcu Murat H., ihbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ekrem Şavur, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şavur'un cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekrem H.'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da üst geçidin ayağına çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

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