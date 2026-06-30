Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu

30.06.2026 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

11 ilde düzenlenen operasyonda 362 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şanlıurfa merkezli 11 ilde, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 251 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, 362 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ömer Urhal, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Zafer Volkan Aybay ve İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy ile İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, operasyona ilişkin bilgi verdi. Uyuşturucunun toplumun geleceğini tehdit eden en önemli sorunlardan biri olduğunu belirten Şıldak, uyuşturucuyla mücadelenin devletin öncelikli görevleri arasında yer aldığını söyledi.

Yaklaşık 5 ay süren teknik, fiziki ve analitik çalışmalar sonucunda mahalle ve sokak aralarında organize şekilde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilerin tespit edildiğini ifade eden Şıldak, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 362 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını belirtti.

Şıldak, Şanlıurfa merkezli 11 ilde 251 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini aktararak, operasyona 2 bin 39 polis, 500 ekip, bir helikopter, bir insansız hava aracı (İHA) ile narkotik dedektör köpeklerinin katıldığını kaydetti.

Gözaltı kararı verilen şüphelilerin yalnızca uyuşturucu ticareti değil, yağma, silahlı tehdit, kasten yaralama, hırsızlık, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığının ihlali gibi çeşitli suçlardan da kayıtlarının bulunduğunu belirten Şıldak, uyuşturucu suçlarının çoğu zaman başka suçlarla bağlantılı olarak işlendiğini ifade etti.

Operasyonla kentin huzurunu tehdit eden önemli bir suç yapılanmasına yönelik etkili bir adım atıldığını vurgulayan Şıldak, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini sözlerine ekledi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Şanlıurfa, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası’nda akılalmaz olay Tek bir cümleyle stada sızdılar, kimse fark etmedi Dünya Kupası'nda akılalmaz olay! Tek bir cümleyle stada sızdılar, kimse fark etmedi
Turistlerin önünde tehditler savurdu 180 bin liralık cezayı yedi Turistlerin önünde tehditler savurdu! 180 bin liralık cezayı yedi
Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı
Fenerbahçe’de sakatlık: Vedat Muriqi idmandan sedyeyle ayrıldı Fenerbahçe'de sakatlık: Vedat Muriqi idmandan sedyeyle ayrıldı
Yapay zeka: TFF Başkanı olsam istifa ederdim Yapay zeka: TFF Başkanı olsam istifa ederdim
İşte Beşiktaş’ın yeni sezon formaları İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları

11:28
Türkiye’de 1 Temmuz’da hayat değişiyor İşte devreye girecek 3 yeni uygulama
Türkiye'de 1 Temmuz'da hayat değişiyor! İşte devreye girecek 3 yeni uygulama
10:59
Yeni askerlik düzenlemesi 400 bin kişi muaf olacak
Yeni askerlik düzenlemesi! 400 bin kişi muaf olacak
10:54
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir
10:29
Özgür Özel’den tarihi rest: İşgal bitmezse yeni parti kurarız
Özgür Özel'den tarihi rest: İşgal bitmezse yeni parti kurarız
10:06
870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu
870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu
09:43
Irak’da dev operasyon Milletvekilinin evinden altın iç çamaşırı çıktı
Irak'da dev operasyon! Milletvekilinin evinden altın iç çamaşırı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 12:02:39. #7.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.