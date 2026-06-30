Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu

Şanlıurfa merkezli 11 ilde, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 251 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, 362 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ömer Urhal, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Zafer Volkan Aybay ve İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy ile İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, operasyona ilişkin bilgi verdi. Uyuşturucunun toplumun geleceğini tehdit eden en önemli sorunlardan biri olduğunu belirten Şıldak, uyuşturucuyla mücadelenin devletin öncelikli görevleri arasında yer aldığını söyledi.

Yaklaşık 5 ay süren teknik, fiziki ve analitik çalışmalar sonucunda mahalle ve sokak aralarında organize şekilde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilerin tespit edildiğini ifade eden Şıldak, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 362 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını belirtti.

Şıldak, Şanlıurfa merkezli 11 ilde 251 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini aktararak, operasyona 2 bin 39 polis, 500 ekip, bir helikopter, bir insansız hava aracı (İHA) ile narkotik dedektör köpeklerinin katıldığını kaydetti.

Gözaltı kararı verilen şüphelilerin yalnızca uyuşturucu ticareti değil, yağma, silahlı tehdit, kasten yaralama, hırsızlık, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığının ihlali gibi çeşitli suçlardan da kayıtlarının bulunduğunu belirten Şıldak, uyuşturucu suçlarının çoğu zaman başka suçlarla bağlantılı olarak işlendiğini ifade etti.

Operasyonla kentin huzurunu tehdit eden önemli bir suç yapılanmasına yönelik etkili bir adım atıldığını vurgulayan Şıldak, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini sözlerine ekledi. - ŞANLIURFA