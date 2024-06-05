Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çerçevesinde operasyon düzenlendi. Adreslerdeki aramada, 2 kilo 108 gram sentetik uyuşturucu, 131 gram eroin, 5 sentetik hap, 1 uzun namlulu silah ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 zanlı emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3.Sayfa › Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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