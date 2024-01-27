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Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen 2 adrese düzenlediği operasyonda bir miktar esrar, eroin ve sentetik uyuşturucu ile 17 hap ele geçirdi. Uyuşturucu kullanımı ve satışı yaptığı öne sürülen 12 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı
27.01.2024 - 09:32,
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Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde kent merkezinde belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar esrar, eroin ve sentetik uyuşturucu ile 17 hap ele geçirildi. Olayla ilgili uyuşturucu kullanımı ve satışı yaptığı öne sürülen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Narkotik, Uyuşturucu, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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