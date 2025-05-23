Şanlıurfa\'da Zabıta Ekiplerinden Gıda Denetimi: Tarihi Geçmiş Ürünler Ele Geçirildi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kent merkezinde gerçekleştirilen denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş ve sağlıksız şartlarda saklanan yüzlerce gıda ürünü ele geçirildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, halk sağlığını korumak amacıyla yürüttüğü denetim faaliyetlerine devam ediyor. Zabıta ekiplerinin farklı noktalarda büyük marketlere yönelik yaptığı denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş tavuk, yoğurt, süt, çikolata, cips ve gazlı içecekler başta olmak üzere yüzlerce ürüne rastlandı. Ayrıca bazı ürünlerin tarihi geçmemiş olsa da bozulduğu veya uygun olmayan ortamlarda muhafaza edildiği belirlendi. Halk sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle söz konusu ürünlere el konuldu. Ürünlerin imha edilmesi için gerekli işlemler başlatıldı.

Denetimler sırasında sağlıksız şartlarda gıda muhafaza ettiği tespit edilen bazı işletmelere cezai işlem uygulanırken, ilk kez ihlalde bulunan bazı işletmeler ise uyarıldı. Zabıta ekipleri, işletme sahiplerine gıda ürünlerinin son kullanma tarihlerine dikkat etmeleri ve uygun depolama şartlarını sağlamaları konusunda bilgilendirme yaptı. - ŞANLIURFA