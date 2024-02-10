Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 4'ü ağır 6 yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 4'ü ağır 6 yaralı

Şanlıurfa\'da zincirleme trafik kazası: 4\'ü ağır 6 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 minibüs ile 2 araç çarpıştı. Kazada 4'ü ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde minibüsün kontrolden çıkarak karşı taraftan gelen hafif araçla kafa kafaya çarpıştığı ve diğer araçların da zincirleme şekilde çarpıştığı görülüyor. Kazada minibüse ait motorun çarpmanın etkisiyle metrelerce uzağa fırladığı da kaydedildi.

10.02.2024 00:33  Güncelleme: 00:34
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 1 minibüs ile 2 aracın karıştığı ve 4'ü ağır 6 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde kontrolden çıkan minibüs, karşı taraftan gelen hafif araçla kafa kafaya çarpıştığı görülürken, hafif ticari aracı takip eden başka ticari araç da kafa kafaya çarpışan araçlara çarparak duruyor. Görüntülerde minibüse ait motorun çarpmanın etkisiyle metrelerce uzağa fırladığı da görülüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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