Şanlıurfa-Mardin karayolu taşkın sonrası trafiğe açıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa-Mardin karayolu taşkın sonrası trafiğe açıldı

Şanlıurfa-Mardin karayolu taşkın sonrası trafiğe açıldı

Şanlıurfa-Mardin karayolu, dün akşam saatlerinde meydana gelen taşkın nedeniyle yaklaşık 10 saat trafiğe kapalı kaldı. İş makineleri ile suyun tahliye edilmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Açılan yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

15.02.2024 11:42  Güncelleme: 11:43
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Sağanak yağış sonrası oluşan taşkın nedeniyle yaklaşık 10 saattir trafiğe kapalı olan Şanlıurfa- Mardin karayolu yeniden trafiğe açıldı.

Dün akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle Şanlıurfa - Mardin karayolu üzerinde bulunan Çoban Deresi'nde taşkın meydana geldi. Taşkın nedeniyle Mardin'e geçişi sağlayan Şanlıurfa- Viranşehir kara yolu, jandarma ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. İş makineleri ile suyun tahliye edilmesinin ardından yol, yaklaşık 10 saat sonra yeniden trafiğe açıldı. Açılan yolda uzun araç kuyruğu oluştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa-Mardin karayolu taşkın sonrası trafiğe açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa-Mardin karayolu taşkın sonrası trafiğe açıldı - Son Dakika
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