Şanlıurfa Siverek\'te 5 yıl hapis cezası kesinleşen şahsı jandarma yakaladı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" ve "Kişinin Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka, Sigorta, Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması veya Bu Kurumlarla İlişkili Olduğunu Söylemesi Suretiyle Dolandırıcılık" suçlarından 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.N.A.'nın Siverek ilçesinde olduğu belirlendi.

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışma sonucunda yakalanan şahıs, adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.