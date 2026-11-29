Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarlada çalışma sırasında alev alan traktör, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında traktör kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Siverek ilçesine bağlı Yücelen Mahallesi'nde tarlada çalışma sırasında traktör, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın nedeniyle traktör kullanılamaz hale geldi.