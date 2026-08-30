Şanlıurfa’da çocuk kavgası sonrası dehşet: Kapıdan çıkar çıkmaz silahını çekti - Son Dakika
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Şanlıurfa’da çocuk kavgası sonrası dehşet: Kapıdan çıkar çıkmaz silahını çekti

Şanlıurfa’da çocuk kavgası sonrası dehşet: Kapıdan çıkar çıkmaz silahını çekti
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Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde, 4 yaşlarındaki iki çocuğun kavgası sonrası yaşanan olayda bir kişi, aileyi ruhsatsız tabancayla tehdit etti.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, 4 yaşlarındaki iki çocuğun kavgası sonrası yaşanan olayda bir kişi, aileyi ruhsatsız tabancayla tehdit etti.

Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki küçük çocuğun kavga etmesi üzerine, dayak yiyen çocuğun ağabeyi diğer çocuğu kızarak uyardı. Bunun üzerine uyarılan çocuğun babası evinden dışarı çıkar çıkmaz belindeki ruhsatsız tabancayı çekerek çocuğun ağabeyi ve annesine doğrulttu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin önce silahını çektiği, ardından bir süre sonra çocuğu ve annesini iteklediği görüldü. Olayı öğrenen kadının eşi, şüpheliyi telefonla arayarak neden böyle bir davranışta bulunduğunu sordu. İddiaya göre şüpheli, "Sen gel hele, bu küçük silah bir şey değil. Daha büyükleri de var" diyerek tehditlerini sürdürdü.

Silahıyla birlikte aracına binerek olay yerinden uzaklaşan şüpheli, ihbar üzerine polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Ruhsatsız tabancayla birlikte ele geçirilen şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Karaköprü, Şanlıurfa, Güvenlik, 3. Sayfa, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa’da çocuk kavgası sonrası dehşet: Kapıdan çıkar çıkmaz silahını çekti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa’da çocuk kavgası sonrası dehşet: Kapıdan çıkar çıkmaz silahını çekti - Son Dakika
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