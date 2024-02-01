Santa Maria Kilisesi saldırısı şüphelileri adliyeye sevk edildi

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Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı olayına ilişkin adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık ifade işlemlerine başlandı. Şüphelilerin ifade işlemleri için 18 Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirildiği öğrenildi.

Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'nde 28 Ocak'ta pazar ayini sırasında kar maskeli 2 şüpheli, dua edenlerin üzerine silahla ateş açmış, kurşunların hedefi olan 52 yaşındaki Tuncer Cihan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olaya ilişkin yapılan operasyonlarda saldırıyı yapan Tacikistan uyruklu A.K. ve Rusya uyruklu D.T'nin de aralarında bulunduğu 60 şüpheli gözaltına alınmıştı. Ayrıca 26 şüpheli sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilmişti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 34 şüpheli, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada şüphelilerin savcılık işlemlerinin başladığı belirtilirken, bu işlemler için 18 Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirildiği öğrenildi. Öte yandan şüphelilerin emniyette susma hakkını kullandıkları öğrenildi. - İSTANBUL