Santa Maria Kilisesi saldırısı şüphelileri adliyeye sevk edildi

Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı olayına ilişkin adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık ifade işlemlerine başlandı. Şüphelilerin ifade işlemleri için 18 Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirildiği öğrenildi.
Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'nde 28 Ocak'ta pazar ayini sırasında kar maskeli 2 şüpheli, dua edenlerin üzerine silahla ateş açmış, kurşunların hedefi olan 52 yaşındaki Tuncer Cihan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olaya ilişkin yapılan operasyonlarda saldırıyı yapan Tacikistan uyruklu A.K. ve Rusya uyruklu D.T'nin de aralarında bulunduğu 60 şüpheli gözaltına alınmıştı. Ayrıca 26 şüpheli sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilmişti.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 34 şüpheli, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada şüphelilerin savcılık işlemlerinin başladığı belirtilirken, bu işlemler için 18 Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirildiği öğrenildi. Öte yandan şüphelilerin emniyette susma hakkını kullandıkları öğrenildi. - İSTANBUL
Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'den Doğukan Sinik'i sezon sonuna kadar kiraladığını TFF'ye bildirdi. 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Hull City'de sadece 1 maçta forma giyebildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet Akademisi Başkanlığı 1. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Merasimi'nde konuştu. Erdoğan, ''İslam'ın hayata dair kurallarının bütününü temsil eden şeriata düşmanlık, esasında dininin bizatihi kendisine husumettir. İnanıp-inanmamak, yaşayıp-yaşamamak elbette bir tercih meselesidir; ama dinin emirlerine dil uzatmak başka bir konudur'' dedi.
İBB Başkanı İmamoğlu, AK Parti İBB Adayı Murat Kurum'un Kanal İstanbul'la ilgili ''Bizim gündemimizde yok'' sözlerini hatırlatarak bunda kendi yönetimlerinin başarısının olduğunu söyledi. İmamoğlu projeyle ilgili ''Bir baş belası işi, bu şehrin başından uzak tuttuk. Ve başlayamadılar.'' dedi.
İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu otoparkına girmeye çalışan şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüpheli, kelepçelenerek polis otosuna bindirildi ve ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin kaçtıkları aracı Beylikdüzü'nde bırakıp dolmuşa bindikleri güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edildi.
Fenerbahçe'de sakatlığının ardından sahalara dönen Lincoln Henrique'ye Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City talip oldu. İsmail Kartal'ın vereceği rapor sonrasında futbolcunun geleceği netlik kazanacak.
Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergenç, Güven Kıraç, Kubilay Aka ve Rıza Kocaoğlu'nun başrollerinde yer aldığı Dilber dizisi fragmanı yayınlandığı günden beri adından söz ettiriyor. Ergüçlü, gelen eleştirilere Instagram hesabından yanıt verdi ve performansını tekrarlamaya hazır olduğunu belirtti.
İstanbul Fatih'te işlettiği çay ocağında bıçaklanarak öldürülen Ramazan Hoca'nın katil zanlısı yakalandı. Operasyona ilişkin görüntüleri paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ''Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Ramazan Hocaya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun'' ifadelerini kullandı.
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