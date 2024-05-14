Sapağı kaçıran otomobil geri gelirken faciaya yol açtı: 2 yaralı - Son Dakika
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Sapağı kaçıran otomobil geri gelirken faciaya yol açtı: 2 yaralı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, terminal sapağını kaçıran bir otomobil geri dönerken bir tır ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

14.05.2024 00:18
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Sapağı kaçıran otomobil geri gelirken faciaya yol açıyordu: 2 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Arifiye ilçesi D-650 kara yolunda terminal sapağını kaçıran otomobil, geri geldiği esnada tır ile çarpıştı. Meydana gelen kaza neticesinde otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Hanlıköy Mahallesi Orhan Gazi Caddesi Bilecik istikametinde meydana gelen kazada, 54 KK 459 plakalı Toyota marka otomobil sürücüsü F.K., kaçırdığı terminal sapağına girmek için geri manevra yaptı. Bu esnada geri manevra yapan sürücünün kontrolündeki otomobil, M.D. idaresindeki Bilecik istikametinde seyir halinde olan 76 AHH 783 plakalı tıra çarptı. Kaza sebebiyle otomobil sürücüsü F.K. ve yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye sevk edilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Arifiye, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sapağı kaçıran otomobil geri gelirken faciaya yol açtı: 2 yaralı - Son Dakika

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